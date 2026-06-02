RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Количество пострадавших от атаки на Киев резко возросло

14:42 02.06.2026 Вт
2 мин
Среди раненых есть дети
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по Киеву 2 июня (Getty Images)

В Киеве количество пострадавших возросло до 79.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Читайте также: Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра

По состоянию на 12:00 также сообщали о 6 погибших жителях Киева.

Как он уточнил, на ряде локаций еще работают спасатели, поэтому количество пострадавших и погибших, вероятно, может измениться.

В разных районах столицы повреждены дома, административные здания, медучреждения. Полностью выгорел автосалон китайского производителя Zeekr.

Большинство пожаров уже удалось потушить.

Среди раненых есть трое детей - 3, 11 и 17 лет.

Напомним, Россия во время сегодняшнего удара направила основной удар именно на столицу. Враг использовал около 70 ракет и почти 700 дронов. Большинство удалось сбить, но зафиксировано попадание десятков баллистических ракет - с ними ПВО трудно справиться.

Утром Россия также ударила по одному из важнейших объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала противник наносил удар беспилотниками, а затем "подключил" и ракеты.

Во время сегодняшней атаки на Украину враг увеличил количество ракет "Циркон". ПВО не смогла их перехватить, ведь не все системы способны справиться с этими воздушными целями. Аналитик по безопасности Антон Земляной рассказал в комментарии РБК-Украина об особенностях "Цирконов", а также уточнил, есть ли возможность у врага применять эти ракеты массированно.

Больше читайте по ссылке - Почему "Цирконы" трудно сбить и может ли РФ запускать их массированно: анализ эксперта

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевРоссийская ФедерацияУкраинаОбстрел КиеваРакетыАтака дронов