Количество пострадавших от атаки на Киев резко возросло

Утром Россия также ударила по одному из важнейших объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала противник наносил удар беспилотниками, а затем "подключил" и ракеты.

Во время сегодняшней атаки на Украину враг увеличил количество ракет "Циркон". ПВО не смогла их перехватить, ведь не все системы способны справиться с этими воздушными целями. Аналитик по безопасности Антон Земляной рассказал в комментарии РБК-Украина об особенностях "Цирконов", а также уточнил, есть ли возможность у врага применять эти ракеты массированно.

