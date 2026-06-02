Как выглядит автосалон Zeekr после массированной атаки россиян на Киев (фото)

09:03 02.06.2026 Вт
2 мин
Войска РФ фактически сожгли дотла салон китайских электрокаров
aimg Мария Кучерявец
Как выглядит автосалон Zeekr после массированной атаки россиян на Киев (фото) Фото: под удар российских войск в Киеве в ночь на 2 июня попал китайский автосалон (t.me/dsns_telegram)
Российская комбинированная атака 2 июня привела к пожарам и разрушениям в столице. Огонь уничтожил здание и автомобили в салоне премиальных китайских электромобилей марки Zeekr.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кадры ГСЧС.

Ранее об этом пожаре уже информировала местная власть, а впоследствии Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала кадры, на которых видны последствия разрушений.

Что известно о бренде Zeekr

Это относительно новая марка электромобилей премиум-класса, созданная в 2021 году китайским автомобильным гигантом Geely Holding Group (которому также принадлежат известные европейские бренды, такие как Volvo, Polestar и Lotus).

Фото: в результате российской атаки уничтожен автосалон Zeekr в столице (t.me/dsns_telegram)

Бренд задумывался как прямой конкурент Tesla и другим премиальным электрокарам, сочетая современные технологии, высокий уровень безопасности и футуристический дизайн.

Слово Zeekr образовано от поколения Z (Generation Z) и термина "geek" (компьютерный энтузиаст), что подчеркивает ориентацию на современные цифровые технологии.

Фото: разбитый автосалон Zeekr на Подоле в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Напомним, в результате ударов по Киеву этой ночью погибли по меньшей мере четыре человека, еще 58 получили ранения, в частности, трое детей.

Массированный обстрел Украины

В ночь на 2 июня российские войска устроили массированный обстрел Украины. Вражеские цели полетели по Киеву, Днепру, Запорожью, Харькову и тому подобное. Но под основным ударом оказалась столица.

Наибольшие разрушения в Подольском районе - российская ракета попала вблизи 9-этажки, обвалились верхние этажи. Также произошел пожар на территории учебного заведения. В еще семи районах повреждены жилые дома, АЗС и бизнес-центр.

Всего Россия выпустила ночью по Украине 656 дронов и 73 ракеты. Силы ПВО обезвредили 40 ракет и 602 дрона соответственно.

