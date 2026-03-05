Число оккупантов в украинском плену достигло рекорда, - "Хочу жить"

Обмен пленными 5 марта

Напомним, сегодня, 5 марта, между Украиной и Россией прошел новый обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 200 украинских защитников.

Он стал результатом трехсторонних переговоров в Женеве. Стороны договорились о возвращении домой в общей сложности 1000 военнослужащих (по формуле "500 на 500"), в два этапа.

Второй этап обмена запланирован на 6 марта, во время которого ожидается возвращение еще 300 украинцев.

Стоит заметить, что до января в обменах военнопленными была пауза в несколько месяцев. Процесс саботировала Россия.

К слову, еще в мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина рассчитывает на обмен пленными в формате "всех на всех" после того, как будет установлен режим прекращения огня.