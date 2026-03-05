Кількість окупантів в українському полоні сягнула рекорду, - "Хочу жити"

Обмін полоненими 5 березня

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, між Україною та Росією відбувся новий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулися 200 українських захисників.

Він став результатом тристоронніх переговорів у Женеві. Сторони домовилися про повернення додому загалом 1000 військовослужбовців (за формулою "500 на 500"), у два етапи.

Другий етап обміну заплановано на 6 березня, під час якого очікується повернення ще 300 українців.

Варто зауважити, що до січня в обмінах військовополоненими була пауза в кілька місяців. Процес саботувала Росія.

До слова, ще в травні минулого року президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна розраховує на обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" після того, як буде встановлено режим припинення вогню.