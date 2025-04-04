Сибига о соглашении по "редкоземам": украинская делегация может вскоре посетить США
Сейчас Украина проводит внутренние государственные процедуры по соглашению о полезных ископаемых. Уже в ближайшее время Штаты может посетить украинская делегация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу в эфире телемарафона.
По словам Сибиги, также анализируется соответствие будущего соглашения Конституции.
"Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам", - подчеркнул он.
В частности министр добавил, что к анализу соглашения привлекут "одну из самых известных юридических компаний", которая будет работать во взаимодействии с американскими партнерами и помогать Украине.
Также в ближайшее время, как рассказал министр, украинская делегация отправится в США для дальнейших переговоров. Сегодня же, 4 апреля, может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн.
Соглашение о полезных ископаемых
Киев и Вашингтон с февраля обсуждают соглашение о "редкоземах". Официальное подписание документа планировалось 28 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского в Штаты. Впрочем, этого не произошло.
25 марта Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Украине новое соглашение о недрах. Он добавил, что новый документ, это полноценное соглашение, которое должна будет ратифицировать Рада.
Отдельно добавим, что о визите украинской делегации в США в ближайшее время также заявлял глава Министерства финансов Скотт Бессент.
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