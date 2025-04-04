Сибига о соглашении по "редкоземам": украинская делегация может вскоре посетить США

Сейчас Украина проводит внутренние государственные процедуры по соглашению о полезных ископаемых. Уже в ближайшее время Штаты может посетить украинская делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу в эфире телемарафона.

По словам Сибиги, также анализируется соответствие будущего соглашения Конституции. "Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам", - подчеркнул он. В частности министр добавил, что к анализу соглашения привлекут "одну из самых известных юридических компаний", которая будет работать во взаимодействии с американскими партнерами и помогать Украине. Также в ближайшее время, как рассказал министр, украинская делегация отправится в США для дальнейших переговоров. Сегодня же, 4 апреля, может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн.