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Сибига о соглашении по "редкоземам": украинская делегация может вскоре посетить США

Пятница 04 апреля 2025 13:13
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Сибига о соглашении по "редкоземам": украинская делегация может вскоре посетить США Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас Украина проводит внутренние государственные процедуры по соглашению о полезных ископаемых. Уже в ближайшее время Штаты может посетить украинская делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Андрея Сибигу в эфире телемарафона.

По словам Сибиги, также анализируется соответствие будущего соглашения Конституции.

"Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам", - подчеркнул он.

В частности министр добавил, что к анализу соглашения привлекут "одну из самых известных юридических компаний", которая будет работать во взаимодействии с американскими партнерами и помогать Украине.

Также в ближайшее время, как рассказал министр, украинская делегация отправится в США для дальнейших переговоров. Сегодня же, 4 апреля, может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн.

Соглашение о полезных ископаемых

Киев и Вашингтон с февраля обсуждают соглашение о "редкоземах". Официальное подписание документа планировалось 28 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского в Штаты. Впрочем, этого не произошло.

25 марта Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Украине новое соглашение о недрах. Он добавил, что новый документ, это полноценное соглашение, которое должна будет ратифицировать Рада.

Отдельно добавим, что о визите украинской делегации в США в ближайшее время также заявлял глава Министерства финансов Скотт Бессент.

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МИД Украины Соединенные Штаты Америки Андрей Сибига
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