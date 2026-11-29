На каких водоемах кататься на коньках запрещено

Украинцам рассказали, что в последнее время в социальных сетях все чаще появляются эффектные фото и видео, на которых люди катаются на коньках по замерзшим высокогорным озерам.

Тем временем сознательные путешественники обратились к специалистам с вопросом: "Не вредит ли такая активность водоемам" (в частности самому высокогорному озеру Украины - Бребенескулу).

Ведь "прямого контакта с водой якобы нет".

Катание на коньках на высокогорье Карпат (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)

Учитывая такую ситуацию, в биосферном заповеднике:

поблагодарили граждан за неравнодушие и желание разобраться;

опубликовали официальное разъяснение - можно ли на самом деле кататься на коньках на высокогорных озерах Карпат.

"Объясняем официальную позицию Карпатского биосферного заповедника: катание на коньках на озере Бребенескул и других высокогорных водоемах заповедника - запрещено и опасно", - подчеркнули эксперты.

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Как коньки вредят озерной воде

Специалисты сообщили, что такой запрет - критически важен, ведь лед - это та же озерная вода.

Уточняется, что во время катания стальные лезвия коньков:

срезают верхний слой льда;

оставляют микроскопическую металлическую стружку;

оставляют следы средств по уходу за обувью.

Следовательно, весной - во время таяния - все это попадает непосредственно в небольшое бессточное озеро и накапливается на дне.

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Что угрожает жителям водоемов

Другая опасность катания на коньках на заповедных высокогорных водоемах касается фауны - громкий скрежет пугает их обитателей, в том числе и краснокнижных (если таковые там обитают).

"В озере Бребенескул не водится рыба, однако там обитают и частично зимуют на дне редкие виды, занесенные в Красную книгу Украины - тритон карпатский и тритон альпийский", - рассказали в Карпатском биосферном заповеднике.

Отмечается, что из-за небольшой глубины озера (около 3 метров) лед работает как резонатор - вибрации и шум от коньков "тревожат животных в состоянии зимнего покоя", что "может привести к их гибели".

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Чем опасен такой досуг для людей

Эксперты напомнили также и о смертельной опасности льда в целом.

Ведь осенью и в начале зимы ледовый покров на высоте 1800 метров чрезвычайно коварен и неравномерен:

из-за сильных ветров;

из-за перепадов температур;

из-за подводных источников.

"Провал под лед в суровых условиях высокогорья, вдали от спасательных служб, несет прямую угрозу жизни", - констатировали в пресс-службе заповедника.

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Что позволяет международный статус охраны

В заключение гражданам напомнили, что озеро Бребенескул - это:

гидрологический памятник природы ;

; часть водно-болотного угодья международного значения ("Озирный-Бребенескул"), которое охраняется Рамсарской конвенцией.

Исходя из этого, на территории заповедника действует правило: "Разрешено только то, что прямо предусмотрено природоохранным режимом и не вредит природе".

"Друзья, давайте беречь хрупкую красоту Украинских Карпат вместе! Высокогорные озера созданы для того, чтобы любоваться ими с берега, оставляя после себя только следы на маркированных тропах", - подытожили специалисты.