У Київраді скоротиться кількість депутатів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість депутатів зменшиться з 120 до 84

Згідно з проектом закону "Про столицю України - місті-герої Києві" кількість депутатів у Київській міській раді може скоротитися з 120 до 84 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону.

Як наголошується в законопроекті про столицю, загальний склад (кількість депутатів) місцевої ради становить при чисельності виборців більше одного мільйона - 84 депутата.

Крім того, згідно із законопроектом, будуть відновлені районні ради, які отримають частину повноважень міської ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 вересня до Верховної ради України внесли законопроект про внесення змін у закон "Про столиці України - місті-герої Києві".

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". За його словами, ведеться робота над тим, щоб Києву було повернуто самоврядування.

Також заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що в новій редакції закону про столицю взагалі не може бути посади голови КМДА. Замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів.