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Рада може проголосувати новий закон про столицю 8 грудня

Новини » Політика    10.09.2019 - 23:11
Рада може проголосувати новий закон про столицю 8 грудня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект "Про столицю" ще не зареєстрований

Голосування за законопроект "Про столицю" може відбутися у Верховній раді 8 грудня. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

Співрозмовник видання заявив про ймовірність голосування за згаданий законопроект, але уточнив, що він ще не зареєстрований.

"Це ймовірно, але законопроект ще не зареєстрований", - сказав співрозмовник.

З його слів, за підготовку документа відповідають народні депутати від "Слуги народу" Дмитро Гурін і Віталій Безгін, які входять до профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". З його слів, ведеться робота над тим, щоб Києву повернули самоврядування. Нардеп також пообіцяв, що до обговорення нового законопроекту буде активно залучатися громадськість.

"Я думаю, що через пару тижнів будуть якісь новини вже предметні", - заявив Корнієнко 9 вересня.

"Слуга народу" досягла консенсусу з іншими фракціями, - Арахамія У фракції "Слуга народу" планують оновити закон про столицю
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