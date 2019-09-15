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У новому законі про столицю може не бути посади голови КМДА

Новини » Політика    15.09.2019 - 11:59
У новому законі про столицю може не бути посади голови КМДА
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів

У новій редакції закону про столицю взагалі може не бути посади голови КМДА. Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

За словами Корнієнка, замість голів обласних державних адміністрацій планують ввести інститут префектів.

"Можливо, в новій редакції закону про столицю такої позиції як голова КМДА взагалі не буде. Зрозуміло, що зараз вона є в Конституції, але в тих змінах, які ми плануємо в цілому по децентралізації, не буде глав ОДА", - заявив він.

На питання, "тоді навіщо вся ця історія зі звільненням Кличка з посади КМДА в принципі потрібна", він відповів: "Це право президента".

Нагадаємо, 13 вересня до Верховної ради України внесли законопроект про внесення змін у закон "Про столицю України - місто-героя Києва". На даний момент текст проекту відсутній на сайті ВР. Голосування за законопроект "Про столицю" може відбутися у Верховній раді до 8 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". За його словами, ведеться робота над тим, щоб Києву було повернуто самоврядування.

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