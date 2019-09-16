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В Киевраде сократится количество депутатов

Новости » Политика    16.09.2019 - 22:08
В Киевраде сократится количество депутатов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество депутатов уменьшится со 120 до 84

Согласно проекту закона "О столице Украины - городе-герое Киеве" количество депутатов в Киевском городском совете может сократиться со 120 до 84 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона.

Как отмечается в законопроекте о столице, общий состав (количество депутатов) местного совета составляет при численности избирателей более одного миллиона - 84 депутата.

Кроме того, согласно законопроекту, будут восстановлены районные советы, которые получат часть полномочий городского совета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 сентября в Верховную раду Украины внесли законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву было возвращено самоуправление.

Также заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что в новой редакции закона о столице вообще может не быть должности главы КГГА. Вместо глав областных государственных администраций планируют ввести институт префектов.

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