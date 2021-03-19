Київську область також закриють на жорсткий карантин, - ОП
Після введення локдауну в Києві на жорсткий карантин піде Київська область. Ситуація з коронавірусом там погіршилася.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі "Право на владу".
"Зараз зроблено так, що закривають саме регіони. В Києві зараз погано. Франківщина, Закарпаття, Житомирщина Вінниччина - закриті. Але, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця. 30% зайнятості ліжок, навіщо зачиняти там регіон? Саме тому йдемо зараз зачиненням саме регіонів", - сказав Тимошенко.
Він додав, що зачиняються регіони, оскільки місцева влада "краще бачить", що відбувається на їхній території.
"Думаю, що Київська область зараз також буде зачинятися, тому що там є проблеми", - заявив Тимошенко.
Нагадаємо, у Києві посилюють карантин. Обмеження почнуть діяти з 20 березня до 9 квітня включно. Зокрема, в столиці будуть заборонені масові заходи, а також робота торгових центрів, кінотеатрів і театрів.
РБК-Україна писало, що на час карантину столичний міський транспорт буде працювати у звичайному режимі, але з обмеженнями.