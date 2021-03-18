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Локдаун в Києві: Рада може піти на тритижневу перерву

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 15:57
Локдаун в Києві: Рада може піти на тритижневу перерву Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Через локдаун у Києві Верховна рада не планує проводити чергові пленарні засідання. Керівництво фракцій парламенту домовилося про перерву у засіданнях.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Очікується, що за зміни в календарному плані роботи ВР депутати проголосують завтра.

"При цьому важливо до кінця цього пленарного тижня закінчити розгляд правок до законопроекту №2194", - сказав Железняк.

Своєю чергою заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що під час 3-тижневої перерви "позачергові пленарні засідання ВР можуть і будуть проводитися".

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