Киевскую область также закроют на жесткий карантин, - ОП

После введение локдауна в Киеве на жесткий карантин уйдет Киевская область. Ситуация с коронавирусом там ухудшилась.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Право на владу" .

"Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо. Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Винниччина - закрыты. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места. 30% занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому идем сейчас закрытием именно регионов", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что закрываются регионы, поскольку местная власть "лучше видит", что происходит на их территории.

"Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", - заявил Тимошенко.