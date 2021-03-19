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Киевскую область также закроют на жесткий карантин, - ОП

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 00:43
Киевскую область также закроют на жесткий карантин, - ОП Фото: Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

После введение локдауна в Киеве на жесткий карантин уйдет Киевская область. Ситуация с коронавирусом там ухудшилась.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Право на владу".

"Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо. Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Винниччина - закрыты. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места. 30% занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому идем сейчас закрытием именно регионов", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что закрываются регионы, поскольку местная власть "лучше видит", что происходит на их территории.

"Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", - заявил Тимошенко.

Напомним, в Киеве ужесточают карантин. Ограничения начнут действовать с 20 марта до 9 апреля включительно. В частности, в столице будут запрещены массовые мероприятия, а также работа торговых центров, кинотеатров и театров.

РБК-Украина писало, что на время карантина столичный городской транспорт будет работать в обычном режиме, но с ограничениями.

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