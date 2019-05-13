ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київську область накриють грози

Новини » Суспільство    13.05.2019 - 17:08
Київську область накриють грози
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Гроза збережеться до кінця доби, 13 травня

Погода в Україні: у Київській області очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як наголошується, гроза збережеться до кінця доби, 13 травня.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні погода буде дощовою, у всіх областях країни очікуються грози. Грози охоплять всю територію країни. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +23.

У столиці також прогнозуються дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +21...+23. Вітер північно-східний 3-8 м/с.

За словами синоптика Наталки Діденко, погода у Києві сьогодні буде дощовою, місцями очікуються грози.

Як зазначила синоптик, дощова погода ще довгий час буде зберігатися в країні, але місцями опади будуть чергуватися з проясненнями.

"Парасольки на найближчий час залишаються в Україні найактуальнішими. Дощі, грози. Місцями опади будуть чергуватися з проясненнями", - розповіла вона.

Крім того, у найближчий тиждень залишається ймовірність дощів в західних областях країни, а також в Одеській та Вінницькій областях.

 

В Україні завтра потеплішає до +24 В Україні очікується підвищення рівнів води на водоймах
Новини України Київська областьПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся