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В Україні очікуються дощі та грози

Новини » Суспільство    12.05.2019 - 10:00
В Україні очікуються дощі та грози
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощ, вдень від +19 до +21

Погода в Україні 12 травня 2019 буде дощовою практично по всій країні, місцями очікуються грози, температура повітря вдень сягатиме +23. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі з грозами, вдень від +20 до +23, вночі від +8 до +10. У центральних регіонах також очікуються дощі з грозами, вдень від +18 до +20, вночі від +8 до +11. На півдні вдень від +17 до +22, вночі від +8 до +10. У Криму вдень від +19 до +21, вночі від +9 до +11.

На заході України хмарно з проясненям, вдень від +19 до +22, вночі від +6 до +9. У північних районах дощі та грози, вдень від +20 до +22, вночі від +8 до +10.

В Україні очікуються дощі та грози

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 12 травня очікується дощі, вдень від +19 до +21, вночі від +8 до +10, вітер південно-західний, 3-8 м/с.

 

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