Завтра в Україні прогнозується потепління

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24

Погода в Україні 12 травня покращиться, очікується потепління до +24. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За словами синоптика, неділя в Україні буде однією з найтепліших серед країн Європи. Вдень в більшості областей країни стовпчики термометрів піднімуться до +24. У південних регіонах також потепліє, вдень температура коливатиметься від +15 до +20.

Проте у Києві в неділю очікуються опади, місцями пройдуть дощі з грозами. Температура у столиці триматиметься на рівні +18…+20 вдень та +10…+13 вночі.

Як зазначила Діденко, дощова погода ще тривалий час зберігатиметься в країні, але місцями опади будуть чергуватися з проясненнями.

"Парасолі на найближчий час залишаються в Україні найактуальнішими. Дощі, грози. Місцями, опади чергуватимуться із проясненнями", - розповіла вона.

Крім того, наступний тиждень розпочнеться невеликим похолоданням у західних областях України.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 11 травня Київ накриють дощі з грозами. Погіршення погоди очікується у найближчі години. Грозова погода утримається до кінця доби.

Як писало РБК-Україна, синоптик Наталія Діденко повідомляла, що 11-12 травня у більшості областей України буде переважати волога погода з періодичними дощами, температура повітря підвищиться.