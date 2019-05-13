В Україні завтра потеплішає до +24

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У найближчий тиждень залишається ймовірність дощів у західних областях країни, а також в Одеській та Вінницькій областях

Погода в Україні 14 травня буде дощова з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталії Діденко Facebook.

Як повідомляє синоптик, в найближчий тиждень залишається ймовірність дощів у західних областях країни, а також в Одеській та Вінницькій областях.

Температура повітря 14 травня протягом дня складе +20...+25 градусів, лише на заході країни похолодає до +13...+19 градусів, а місцями і до +10...+14 градусів.

Завтра в Києві очікується дощ, а також гроза. Температура повітря прогріється до +22...+23 градусів. Надалі в столиці очікується потепління, а поступово пройдуть дощі.

"Проте контроль не послаблюємо, разом будемо стежити за змінами і уточненнями синоптичної ситуації. На всяк випадок нагадую: циклон - це коли дощі, антициклон - коли сонячно", - зазначила синоптик.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні всю територію України накриють дощі з грозами. Вдень стовпчики термометрів місцями піднімуться до +23. У столиці сьогодні також очікується гроза.

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, сьогодні погода в Києві буде дощовою, місцями очікується гроза.Температура повітря прогріється до +20 градусів.

Наголошується, що у другій половині тижня в Києві очікується потепління. Діденко додала, що наступні вихідні у столиці також будуть сухими та теплими.