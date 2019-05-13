Киевскую область накроют грозы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Гроза сохранится до конца суток, 13 мая

Погода в Украине: в Киевской области ожидается гроза (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, гроза сохранится до конца суток, 13 мая.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине погода будет дождливой, во всех областях страны ожидаются грозы. Грозы охватят всю территорию страны. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23.

В столице также прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +21...+23. Ветер северо-восточный 3-8 м/сек.

По словам синоптика Наталки Диденко, погода в Киеве сегодня будет дождливой, местами ожидаются грозы.

Как отметила синоптик, дождливая погода еще долгое время будет сохраняться в стране, но местами осадки будут чередоваться с прояснениями.

"Зонты на ближайшее время остаются в Украине самыми актуальными. Дожди, грозы. Местами осадки будут чередоваться с прояснениями", - рассказала она.

Кроме того, в ближайшую неделю остается вероятность дождей в западных областях страны, а также в Одесской и Винницкой областях.