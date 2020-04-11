У Київській області три дитини загинули в пожежі, залишившись без нагляду матері

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Жінка пішла в магазин, попередньо розтопивши піч

У селі Плоске Київської області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якої загинули троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, ймовірною причиною загоряння стало пічне опалення.

"Мати розтопила піч і пішла в магазин, залишивши дітей 1-го, 3-х і 4-х років одних у будинку. У цей час в будинку сталася пожежа, про яку жінці повідомили односельці. Повернувшись, мати разом з сусідом намагалася врятувати з вогняної пастки дітей, проте вони були вже без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, жінка була відсутня близько години.

Фото з місця події (kv.npu.gov.ua)

Тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи, для встановлення причин смерті. Силовики відкрили кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі сталася пожежа на підприємстві заготівлі металів. Пожежу, яка виникла з невідомої причини, гасили понад 5 годин.

Також РБК-Україна писало, що 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа. Спочатку вогонь охопив 20 гектарів лісу, проте пізніше поширився на території майже 100 га.