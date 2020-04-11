Гибель троих детей в Киевской области при пожаре: полиция начала расследование

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Женщина ушла в магазин, предварительно растопив печь

Полиция начала расследование по факту пожара в селе Плоское Киевской области, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, вероятной причиной возгорания стало печное отопление.

"Мать растопила печь и ушла в магазин, оставив детей 1-го, 3-х и 4-х лет одних в доме. В это время в доме произошел пожар, о котором женщине сообщили односельчане. Вернувшись, мать вместе с соседом пыталась спасти из огненной ловушки детей, однако они были уже без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, женщина отсутствовала около часа.

Фото с места происшествия (kv.npu.gov.ua)

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, для установления причин смерти. Силовики открыли уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре произошел пожар на предприятии по заготовке металлов. Пожар, который возник по неизвестной причине, тушили более 5 часов.

Также РБК-Украина писало, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, однако позже распространился на территории почти 100 га.