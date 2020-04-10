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У Київській області під час пожежі загинули троє дітей

Новини » Надзвичайні події     10.04.2020 - 17:59
У Київській області під час пожежі загинули троє дітей
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Загинули діти 2006, 2017 і 2019 років народження

У Київській області в результаті пожежі в приватному житловому будинку загинули троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

Повідомляється, що пожежа сталася 10 квітня о 14:05 в селі Плоске Таращанського району.

"На місці було встановлено, що горить приватний житловий будинок, де виявлені тіла 3 загиблих дітей (2006, 2017 і 2019 р.). В 14:48 пожежа локалізована на площі 80 м. Кв., А у 16:40 - ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники дали рекомендації батькам, для запобігання трагічних інцидентів:

  • не залишайте дітей наодинці;
  • ховайте від малюків сірники, запальнички;
  • не залишайте включеними електроприлади та газові прилади, коли виходите з дому;
  • вчіть дітей елементарним правилам пожежної безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні за добу було зафіксовано понад 500 випадків загорянь на відкритих територіях та в природних екосистемах. З початку року відбулося понад 16 тисяч пожеж в екосистемах.

Також повідомлялося, що на початку березня в Чернівецькій області загинули чотири людини, серед них троє дітей.

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