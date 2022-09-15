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Кривий Ріг знову потрапив під ракетний удар: що відомо

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Кривий Ріг, Четвер 15 вересня 2022 13:11
Кривий Ріг знову потрапив під ракетний удар: що відомо Фото: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. У місті та загалом Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

Оновлено. Крилата ракета влучила в підприємство. Вілкул повідомив про серйозні руйнування.

"13:01. Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - написав він.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко також підтвердив ракетну атаку.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - написав Вілкул.

Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи було чути з центру Кривого Рогу. Над містом здійнявся клуб диму.

Другий удар по місту за добу

Нагадаємо, що Кривий Ріг не встиг оговтатися ще від минулого удару по гідротехнічних спорудах міста, який стався менш ніж добу тому.

У місті підтоплені понад 100 приватних будинків та подвір'їв, а рівень води в річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів на різних ділянках. Втім, його все ж вдалося знизити вже на понад 40 сантиметрів.

Вранці стало відомо, що для зниження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією. Також була оголошена евакуація з деяких районів.

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