Київський апеляційний суд евакуювали через повідомлення про мінування

Інформацію про мінування перевіряють
У четвер,16 липня, Київський апеляційний суд отримав інформацію про мінування свого приміщення. Людей з будівля суду евакуюють.
Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.
Для проведення правоохоронними органами перевірки будівлі на наявність вибухонебезпечних пристроїв суд зупинив свою роботу
"Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Київського апеляційного суду", - додали в суді.
Нагадаємо, мінування Центрального залізничного вокзалу в Києві сталося 14 липня.
До цього у Києві мінували Центральний автовокзал.
Зазначимо, посилити відповідальність за повідомлення про неправдиве мінування запропонував Кабінет міністрів.