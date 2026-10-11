Печерск в зоне риска: эксперт по энергетике назвал самые уязвимые места Киева

Наиболее уязвимым районом в Киеве, с точки зрения коммунальной инфраструктуры, является Печерск. А отдельного района с критически высокими рисками по всему городу нет.

Отвечая на вопрос о том, какой район наиболее и наименее уязвимый с точки зрения электричества, воды и канализации, эксперт отметил:

"Печерск. Технически хуже всего на Печерске. Он уже стоял и это может повториться. А так, нет отдельного района с высокими рисками. У нас в зоне риска на эту зиму, где нет резервного теплоснабжения, останется где-то под 3 тысячи домов по городу. Они разбросаны по городу".

По словам Харченко, Печерский холм является одним из самых проблемных мест в столице с точки зрения отопления из-за того, что там "настроили случайным образом много площадей, ничем не обеспеченных".

Чтобы полностью оградить город от угроз и спокойно смотреть на отопительный сезон, Киеву нужны дополнительные ресурсы.

"Нам нужно реально еще два года и где-то 700-800 млн евро инвестиций, чтобы довести город до ситуации, когда нам все эти угрозы..ну более-менее спокойно мы на них смотрим", - подчеркнул директор Центра исследования энергетики.