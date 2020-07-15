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Кабмін пропонує посилити покарання за неправдиве мінування

Середа 15 липня 2020 14:14
Кабмін пропонує посилити покарання за неправдиве мінування
Фото: Кабінет міністрів України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Раді пропонують дозволити конфіскацію майна "мінерів"

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді посилити покарання за неправдиве мінування. Зокрема, пропонується передбачити можливість конфіскації майна.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Повідомляється, що Кабінет міністрів пропонує внести зміни до статті 259 Кримінального кодексу. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, - буде каратися позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна. Зараз конфіскація не передбачена.

Крім того, "мінування" об'єктів критичної інфраструктури, будівель органів влади, лікарень і шкіл, або якщо таке повідомлення призвело до тяжких наслідків або зафіксовано повторно - позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією.

Фото: законопроект Кабміну

Законопроект схвалено з технічними правками.

Нагадаємо, вчора у Києві обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу, після повідомлення про його замінування, всіх працівників і пасажирів вокзалу евакуювали.

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