ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Киевский апелляционный суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Киев, Четверг 16 июля 2020 18:55
Киевский апелляционный суд эвакуировали из-за сообщения о минировании
Фото: взрывотехническая служба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Информацию о минировании проверяют

В четверг,16 июля, Киевский апелляционный суд получил информацию о минировании своего помещения. Людей из здания суда эвакуируют.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Для проведения правоохранительными органами проверки здания на наличие взрывоопасных устройств суд остановил свою работу

"Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - добавили в суде.

Напомним, минирование Центрального железнодорожного вокзала в Киеве произошло 14 июля.

До этого в Киеве минировали Центральный автовокзал.

Отметим, что усилить ответственность за сообщение о ложном минировании предложил Кабинет министров.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевминированиеСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь