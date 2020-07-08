У Києві "замінували" центральний автовокзал

Фото: центральний автовокзал Києва (busstation ru)

На місце виїхали співробітники ДСНС і поліції

У Києві перевірили повідомлення про замінування центрального автовокзалу, який розташований на Деміївській площі столиці. Вибухівки на місці не знайшли.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага.

За її словами, на місці були присутні ДСНС і поліція. Фахівці провели евакуацію пасажирів з автовокзалу, але не знайшли вибухового пристрою.

"Центральний автовокзал. До нас надійшла інформація від правоохоронців десь близько 16:30. Звичайно, проводили евакуацію, всіх виводили. О 18:09 нам підтвердили, що інформація про замінування не підтвердилася. Тобто це хибний виклик. Правоохоронці перевірили та нічого не знайшли", - розповіла Водолага.

Нагадаємо, раніше у Києві "замінували" центральну станцію метро.

Також РБК-Україна писало, що 3 червня у поліцію надходило повідомлення про масове мінування.