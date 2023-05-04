ua ru
Чт, 04 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: работает ПВО

Новина українською →
Киев, Четверг 04 мая 2023 20:19
В Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: работает ПВО Иллюстративное фото: в Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 мая, вечером в Киеве раздались взрывы. В городе и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Обновлено 20:34

В Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.

По информации корреспондента, взрывы были слышны в районе Подола. При этом взрывы слышали и на левом берегу столицы.

Жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях.

Киевская городская государственная администрация сообщает, что в городе работают системы ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня россияне обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вибухи ПВО Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
Над Киевом сбили дрон во время последней воздушной тревоги
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных