В Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: работает ПВО

Иллюстративное фото: в Киеве прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)

Сегодня, 4 мая, вечером в Киеве раздались взрывы. В городе и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Обновлено 20:34 В Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги. По информации корреспондента, взрывы были слышны в районе Подола. При этом взрывы слышали и на левом берегу столицы. Жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях. Киевская городская государственная администрация сообщает, что в городе работают системы ПВО.