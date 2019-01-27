Під Києвом пограбували нардепа

Фото: Володими Курінний (slovoidilo.ua)

Невідомі пограбували нардепа Володимира Куренного

В Ходосівці поблизу Києва пограбували народного депутата від БПП Володимира Курінного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Курінного у Facebook.

За словами нардепа, інцидент стався на парковці біля "МегаМаркету". Невідомий розбив скло в машині, вихопив сумку та втік. В той же час спільник грабіжника пробив одне з коліс автомобіля.

"Невідомий розбив бокове скло біля пасажирського сидіння, вихопив сумку, сів у свій автомобіль … і на очах великої кількості осіб, включаючи і охорону, втік", - написав Курінний.

Крім того, нардеп додав, що 6 років тому на цій самі парковці невідомі намагалися викрасти його автомобіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області затримали шістьох іноземців, які пограбували ювелірний магазин у Кривому Розі. У затриманих при собі було більше півтора кілограма ювелірних прикрас.

Як писало РБК-Україна, поліція затримала підозрюваних у пограбуванні залу ігрових автоматів в Миколаєві. 6 січня у залі двоє невідомих відкрили стрілянину, поранивши директора закладу і відібравши у нього сумку з близько 200 тис. гривень.

Раніше також стало відомо, що власники київського ювелірного магазину Graff, який у 2014 році був пограбований під час обшуку, відсудили у держави 25,4 млн гривень.