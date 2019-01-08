ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ювелірний магазин у Києві відсудив 25 млн гривень за пограбування при обшуку

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 09:59
Ювелірний магазин у Києві відсудив 25 млн гривень за пограбування при обшуку
Фото: магазин Graff в центрі Києва (google.com/maps)

Столичні правоохоронці пограбували ювелірний магазин "Граф" в серпні 2014

Власники ювелірного магазину Graff, який в 2014 році був пограбований під час обшуку, відсудили у держави 25,4 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Повідомляється, що Господарський суд Києва стягнув з держбюджету 25,4 млн гривень на користь ТОВ "Годинниковий салон "Кристал". Саме на таку суму було оцінено збиток при пограбуванні ювелірного магазину Graff.

Відзначимо, в 2014 році працівники столичної прокуратури і міліції на підставі ухвали суду, який дозволив провести обшуки в магазині "Граф" в центрі Києва на вул. Архітектора Городецького, 12/3, викрали ювелірні вироби і годинники. За даним інцидентом було відкрито три кримінальні справи за крадіжку, привласнення майна, перевищення повноважень та підроблення. Коли правоохоронці покинули приміщення, виявили зникнення товару і грошей із сейфа.

У вересні прокуратура Києва закрила справу у зв'язку з відсутністю складу злочину, однак у 2015 році до суду направили справу за обвинуваченням 10 осіб (співробітників прокуратури і поліції). Більш ніж три роки справа все ще знаходиться на стадії підготовчого засідання.

Господарський суд Києва постановив, що позивач обґрунтував протиправність поведінки працівників прокуратури при обшуках. При цьому відеозапис з камери магазину, яка працювала в момент обшуку, суд не прийняв як докази, оскільки він не був засвідчений електронним підписом.

Суд визнав збитки магазину в сумі 25,4 гривень - це вартість вкрадених товарів станом на серпень 2014 року. За даними "Судового репортера", обвинувачений в пограбуванні Віталій Савчук в 2015 році через суд поновився на посаді старшого прокурор прокуратури Печерського району Києва, а також відсудив середній заробіток за час вимушеного прогулу. Інший обвинувачений слідчий Печерського управління поліції в Києві Сергій Костриця звільнився в серпні 2018 року.

Нагадаємо, в серпні 2014 року Генпрокуратура заявляла, що у Києві правоохоронці при обшуку ювелірного магазину вкрали коштовностей на 1,2 млн євро.

 

У Миколаєві зі стріляниною пограбували залу ігрових автоматів
Новини України Київпограбуваннямагазин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся