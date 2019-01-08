Ювелірний магазин у Києві відсудив 25 млн гривень за пограбування при обшуку

Фото: магазин Graff в центрі Києва (google.com/maps)

Столичні правоохоронці пограбували ювелірний магазин "Граф" в серпні 2014

Власники ювелірного магазину Graff, який в 2014 році був пограбований під час обшуку, відсудили у держави 25,4 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Повідомляється, що Господарський суд Києва стягнув з держбюджету 25,4 млн гривень на користь ТОВ "Годинниковий салон "Кристал". Саме на таку суму було оцінено збиток при пограбуванні ювелірного магазину Graff.

Відзначимо, в 2014 році працівники столичної прокуратури і міліції на підставі ухвали суду, який дозволив провести обшуки в магазині "Граф" в центрі Києва на вул. Архітектора Городецького, 12/3, викрали ювелірні вироби і годинники. За даним інцидентом було відкрито три кримінальні справи за крадіжку, привласнення майна, перевищення повноважень та підроблення. Коли правоохоронці покинули приміщення, виявили зникнення товару і грошей із сейфа.

У вересні прокуратура Києва закрила справу у зв'язку з відсутністю складу злочину, однак у 2015 році до суду направили справу за обвинуваченням 10 осіб (співробітників прокуратури і поліції). Більш ніж три роки справа все ще знаходиться на стадії підготовчого засідання.

Господарський суд Києва постановив, що позивач обґрунтував протиправність поведінки працівників прокуратури при обшуках. При цьому відеозапис з камери магазину, яка працювала в момент обшуку, суд не прийняв як докази, оскільки він не був засвідчений електронним підписом.

Суд визнав збитки магазину в сумі 25,4 гривень - це вартість вкрадених товарів станом на серпень 2014 року. За даними "Судового репортера", обвинувачений в пограбуванні Віталій Савчук в 2015 році через суд поновився на посаді старшого прокурор прокуратури Печерського району Києва, а також відсудив середній заробіток за час вимушеного прогулу. Інший обвинувачений слідчий Печерського управління поліції в Києві Сергій Костриця звільнився в серпні 2018 року.

Нагадаємо, в серпні 2014 року Генпрокуратура заявляла, що у Києві правоохоронці при обшуку ювелірного магазину вкрали коштовностей на 1,2 млн євро.