Поліція затримала пыдозрюваних у пограбуванні зали ігрових автоматів у Миколаєві

Фото: на місці затримання (npu.gov.ua)

Під час спецоперації у підозрюваних знайшли зброю, набої, гранати та гроші

У Миколаєві поліція зі спецназом затримали банду небезпечних злочинців, які зі стріляниною вчинили розбійний напад на заклад із гральними автоматами 6 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що троє фігурантів - брати, які є вихідцями із Кавказького регіону, та їхній спільник, були затримані за місцем мешкання у Корабельному районі Миколаєва.

Під час спецоперації оперативники знайшли у підозрюваних зброю, набої, гранати та гроші, зокрема - пістолет Макарова, зі спорядженим магазином та набоями до нього. Наразі перевіряється, чи з цього пістолету затримані стріляли у постраждалого під час нападу.

"У день нападу, попередньо все спланувавши, вони залучили до справи свого знайомого таксиста із власним транспортним засобом, який виконував роль водія. Після цього, закривши обличчя, направились до закладу Національної лотереї саме у той час, коли директор повинен був прийти за виручкою", - розповіли в поліції.

Триває розслідування кримінального провадження. Усі речові докази слідчі вилучили разом зі зброєю та боєприпасами.

Перевіряється причетність фігурантів до вчинення інших злочинів на території регіону.

Фото: на місці затримання банди у Миколаєві

Дії зловмисників кваліфікуються одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України (ч. 3 ст. 187 "Розбій", ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115 "Замах на умисне вбивство з корисливих мотивів" та ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"), що передбачають покарання від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 6 січня вранці у Миколаєві двоє невідомих відкрили стрілянину з вогнепальної зброї у закладі з гральними автоматами, поранивши його директора та відібравши у нього сумку з близько 200 тисячами гривень.