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За пограбування ювелірного магазину у Кривому Розі затримали іноземців

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 09:57
За пограбування ювелірного магазину у Кривому Розі затримали іноземців
Фото: вилучене золото (npu.gov.ua)

У затриманих при собі було більше 1,5 кг ювелірних прикрас

У Харківській області затримали шістьох іноземців за пограбування ювелірного магазину в Кривому Розі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Національної поліції.

Повідомляється, що вчора в рамках оперативного відпрацювання в Харківській області затримали шістьох громадян Азербайджану. Чоловіків підозрюють у збройному нападі на ювелірний магазин у Кривому Розі 19 січня.

Також повідомляється, що у затриманих при собі було більше 1,5 кг ювелірних прикрас.

 

Фото: записи камер спостереження (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

 

Нагадаємо, раніше поліція затримала підозрюваних у пограбуванні залу ігрових автоматів в Миколаєві. 6 січня у залі двоє невідомих відкрили стрілянину, поранивши директора закладу і відібравши у нього сумку з близько 200 тис. гривень.

Раніше також стало відомо, що власники київського ювелірного магазину Graff, який у 2014 році був пограбований під час обшуку, відсудили у держави 25,4 млн гривень. Господарський суд Києва постановив, що протиправність поведінки працівників прокуратури, які викрали коштовності при обшуку, доведена.

 

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