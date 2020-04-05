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Острів Хортиця закривають для відвідувачів

Новини » Надзвичайні події     05.04.2020 - 08:40
Острів Хортиця закривають для відвідувачів
Фото: Острів Хортиця (Slavpeople)

Згідно з постановою Кабміну, відвідування острова повинно бути обмежене

Острів Хортиця в Запоріжжі, який є національним заповідником, закриють для відвідувачів на час карантину згідно з постановою Кабінету міністрів № 255. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заповідника.

Таким чином, як мінімум до 24 квітня острів буде закритий для відвідувачів.

"На період карантину на територію Національного заповідника "Хортиця" поширюється заборона відвідування згідно з постановою Кабінету Міністрів України №255, як в зоні відпочинку і прибережній зоні, в т. ч. заборонено відвідувати Хортицький лабіринт і Дендропарк", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації поінформували, що людям, які не будуть дотримуватися правил, загрожують штрафи у розмірі від 17 000 до 34 000 грн., а посадовим особам - від 34 000 до170 000 грн.

Нагадаємо, для запобігання розповсюдження коронавірусу в Україні Кабінет міністрів в черговий раз вводить низку додаткових обмежень. Серед іншого, заборонено перебувати без маски у громадських місцях і не мати при собі документів, що підтверджують особу.

РБК-Україна писало, що за даними на 4 квітня в Україні зафіксовані 32 летальних випадки, пов'язаних із захворюванням коронавірусом. Заразилися більше тисячі людей. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік коронавірусу в Україні може початися в середині квітня.

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