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У Запоріжжі відмовилися зупинити рух громадського транспорту

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 15:17
У Запоріжжі відмовилися зупинити рух громадського транспорту
Фото: дезінфекція автобусів в Запоріжжі (facebook.com / Володимир Буряк)

У транспорт допускатимуть лише пасажирів в масках

У Запоріжжі вирішили не прислухатися до рекомендацій Кабінету міністрів та відмовилися припиняти рух громадського транспорту з 6 квітня в рамках посиленого карантину через коронавірус. Про це заявив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook.

За словами Буряка, у понеділок весь громадський транспорт вийде на маршрути, попри постанову Кабміну про посилення карантинних заходів. Своє рішення мер Запоріжжя пояснив тим, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек та містянам, які не можуть працювати дистанційно, необхідно добиратися на роботу.

"Так, дійсно, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів... Тому, порадившись із юристами, я прийняв наступне рішення - завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути", - написав він.

При цьому Буряк наголосив, що у громадський транспорт допускатимуть виключно осіб у засобах захисту - масці або респіраторі.

У Запоріжжі відмовилися зупинити рух громадського транспорту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі через карантин закриють острів Хортиця, який є національним заповідником. Рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету міністрів № 255. Острів буде закритий для відвідувачів мінімум до 24 квітня.

Як писало РБК-Україна, для запобігання розповсюдженню коронавірусу Кабінет міністрів ввів низку додаткових обмежень. Зокрема заборонено перебувати без маски у громадських місцях і не мати при собі документів, що підтверджують особу.

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