В Киеве остановился фуникулер: что произошло и когда восстановят движение

Понедельник 27 октября 2025 11:13
UA EN RU
В Киеве остановился фуникулер: что произошло и когда восстановят движение Фото: Фуникулер в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Движение фуникулера в Киеве временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

В предприятии отметили, что сейчас в столице действуют графики почасовых отключений. Поэтому фуникулер временно не работает.

"Извиняемся за неудобства и благодарим за понимание", - добавили в "Киевпастрансе".

Отметим, киевский фуникулер соединяет Почтовую площадь с Михайловской площадью и является одним из самых популярных видов транспорта среди туристов и горожан.

Отключение света в Киеве 27 октября

Ранее РБК-Украина писало, что утром 27 октября в Киеве и других регионах Украины по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призвали жителей столицы экономно использовать свет и ограничить работу мощных приборов.

Впоследствии, как сообщили в ДТЭК, Киев перевели на почасовые отключения. По данным приложения "Киев Цифровой", они начали действовать с 10:00. В одной из групп электроснабжение будет отсутствовать ориентировочно до 13:30. Киевляне могут проверить свой график отключений в сервисах YASNO, ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за российских обстрелов энергообъектов и сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины, в частности в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, введены почасовые отключения электроэнергии. Также из-за непогоды без света остаются 54 населенных пункта на Днепропетровщине.

