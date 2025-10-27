У Києві зупинився фунікулер: що сталося і коли відновлять рух

Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані КП "Київпастранс".

У підприємстві зазначили, що наразі у столиці діють графіки погодинних відключень. Через це фунікулер тимчасово не працює.

"Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння", - додали у "Київпастрансі".

Зазначимо, київський фунікулер з’єднує Поштову площу з Михайлівською площею і є одним із найпопулярніших видів транспорту серед туристів та містян.