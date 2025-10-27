В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют

Утром понедельника, 27 октября, в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения света.

РБК-Украина рассказывает, где сегодня аварийно будут отключать электроэнергию.

Киев

В Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.



Киевская область

Как сообщили в ДТЭК, аварийные графики отключения света применены также в Киевской области. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом.

Днепропетровская область

По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - заявили в ДТЭК.

Харьковская область

В Харьковской области введены графики аварийных отключений (ГАО).

Причина ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 27 октября с 08:53 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО).

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Черниговская область

Аварийные отключения света действуют и в Черниговской области. Ранее там действовали отключения по графику.

Кировоградская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 27 октября введено и в Кировоградской области.

Полтавская область

Аварийные отключения введены и в Полтавской области.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 27 октября в 8:52 получена команда на применение 1-4 очередей ГАВ", - сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Сумская область

В Сумах утром полгорода имело проблемы с энергоснабжением. А со временем "Сумыоблэнерго" сообщило о введении аварийных графиков отключения электроэнергии.