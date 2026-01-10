В Киеве остановили тепло и водоснабжение

Как отметили в КГГА, сейчас в столице введены графики аварийного отключения электроэнергии. На фоне этого наблюдаются перебои и с другими коммуникациями.

"По команде НЭК Укрэнерго в городе введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта", - отметили в КГГА.

Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.

Транспорт

По данным "Киевпастранс", из-за нестабильной ситуации в энергосистеме, временно остановился электротранспорт на левом и правом берегу столицы. Будут запущены дублирующие автобусные маршруты.

В частности, в связи с временным приостановлением работы Борщаговского скоростного трамвая, по причине отсутствия напряжения, уже организовано автобусное сообщение по маршруту 3т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога".

Обновлено в 12:30

По данным Минэнерго, в Киеве и Киевской области пока удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

"Спасибо нашим героям энергетикам, которые возвращают свет и тепло в дома украинцев! Спасибо потребителям за терпение и понимание всей сложности ситуации Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", - отметили в ведомстве.