В Киеве остановили тепло и водоснабжение

Утром субботы, 10 января, в Киеве была прекращена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.
Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Как отметили в КГГА, сейчас в столице введены графики аварийного отключения электроэнергии. На фоне этого наблюдаются перебои и с другими коммуникациями.
"По команде НЭК Укрэнерго в городе введено аварийное отключение электроэнергии. Остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта", - отметили в КГГА.
Сейчас энергетики проводят восстановительные работы.
По данным "Киевпастранс", из-за нестабильной ситуации в энергосистеме, временно остановился электротранспорт на левом и правом берегу столицы. Будут запущены дублирующие автобусные маршруты.
В частности, в связи с временным приостановлением работы Борщаговского скоростного трамвая, по причине отсутствия напряжения, уже организовано автобусное сообщение по маршруту 3т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога".
Обновлено в 12:30
По данным Минэнерго, в Киеве и Киевской области пока удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением.
На левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.
"Спасибо нашим героям энергетикам, которые возвращают свет и тепло в дома украинцев! Спасибо потребителям за терпение и понимание всей сложности ситуации Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией", - отметили в ведомстве.
В ночь на 9 января российские войска осуществили массированную атаку на Киев и Киевскую область, применив десятки дронов, баллистические ракеты и крылатые "Калибры". Как сообщили в Воздушных силах, столицу атаковали с нескольких направлений.
В результате обстрела в городе повреждены 19 многоэтажных домов, под удар также попало посольство Катара. Известно о 25 раненых и четырех погибших.
Из-за ночной атаки и перегрузки сетей в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. В КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления является стандартной технической процедурой при морозах, чтобы предотвратить повреждение оборудования.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей по возможности временно выезжать за город, где есть альтернативные источники тепла и питания.
Сегодня утром сообщалось, что в Киеве вернули теплоснабжение примерно в 4 тысячи жилых домов, а восстановительные работы - продолжаются.