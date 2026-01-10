UA

Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві зупинили тепло та водопостачання

Ілюстративне фото: у Києві зупинено тепло та водопостачання (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці суботи, 10 січня, у Києві було припинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначили у КМДА, наразі у столиці запроваджено графіки аварійного відключення електроенергії. На тлі цього спостерігаються перебої і з іншими комунікаціями.

"За командою НЕК Укренерго в місті введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено роботу систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту", - зазначили у КМДА.

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи.

Транспорт

За даними "Київпастранс", через нестабільну ситуацію в енергосистемі, тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому березі столиці. Буде запущено дублюючі автобусні маршрути. 

Зокрема, у звʼязку з тимчасовим призупиненням роботи Борщагівського швидкісного трамвая, з причини відсутності напруги, уже організовано автобусне сполучення маршрутом 3т "вул.Старовокзальна - Кільцева дорога".

Оновлено о 12:30

За даними Міненерго, у Києві та на Київщині наразі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

На лівобережних районах Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському, продовжують діяти екстрені відключення. Решта районів поступово повертаються до графіків відключень.

"Дякуємо нашим героям енергетикам, що повертають світло та тепло в оселі українців! Дякуємо споживачам за терпіння та розуміння усієї складності ситуації Закликаємо всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією", - зазначили у відомстві.

Обстріл Києва 9 січня

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і Київську область, застосувавши десятки дронів, балістичні ракети та крилаті "Калібри". Як повідомили у Повітряних силах, столицю атакували з кількох напрямків.

Унаслідок обстрілу в місті пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, під удар також потрапило посольство Катару. Відомо про 25 поранених та чотирьох загиблих.

Через нічну атаку та перевантаження мереж у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення є стандартною технічною процедурою при морозах, аби запобігти пошкодженню обладнання.

Мер Віталій Кличко закликав мешканців за можливості тимчасово виїжджати за місто, де є альтернативні джерела тепла й живлення.

Сьогодні зранку повідомлялось, що у Києві повернули теплопостачання приблизно до 4 тисяч житлових будинків, а відновлювальні роботи - тривають.

КиївГрафіки відключення світлаОпалювальный сезонВодопостачанняВійна в УкраїніВідключеня світла