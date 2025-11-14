ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Атака России на Киев повредила корпуса Института оториноларингологии (фото)

Пятница 14 ноября 2025 16:14
UA EN RU
Атака России на Киев повредила корпуса Института оториноларингологии (фото) Фото: Поврежденный корпус Института отоларингологии в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате российской атаки на Украину в ночь на 14 ноября в Киеве значительные повреждения получил Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины. Также пострадал Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Одним из наиболее пострадавших объектов стал Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины. Там повреждены два корпуса, выбиты почти все окна и двери. Два человека получили поверхностные травмы.

Около 90 пациентов, которые находились в пораженных зданиях, оперативно перевели в уцелевшие корпуса. На месте продолжаются работы по демонтажу обломков и восстановлению безопасности.

В результате атаки также пострадал Консультативно-диагностический центр Подольского района Киева. Удар беспилотника разрушил крышу и четвертый этаж здания. Спасательные и коммунальные службы сейчас ликвидируют последствия.

Поврежденные в результате атаки 14 ноября здания больниц в Киеве (фото: Минздрав)

Минздрав отмечает, что российские атаки снова направлены по местам, где спасают жизни украинцев.

"Из-за террористических действий российской армии снова повреждены учреждения здравоохранения - места, где украинские медики спасают жизни, пока враг хочет эти жизни отобрать", - говорится в сообщении ведомства.

Удар по Киеву 14 ноября

В ночь на 14 ноября столица пережила одну из самых масштабных атак: Россия применила все типы воздушного вооружения - ударные дроны "Шахед", крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, всего по Украине враг выпустил 449 средств воздушного нападения, среди которых 19 ракет и 430 дронов различных типов.

В Киеве были зафиксированы прямые попадания и падения обломков в жилые многоэтажки в нескольких районах - Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском.

Из-под завалов спасатели достали тело еще одного погибшего человека. Количество пострадавших возросло до 35 человек. На местах ударов продолжаются спасательные и медицинские работы.

