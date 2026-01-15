В Киеве объявлена воздушная тревога на фоне предупреждений об атаке дронов

Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Киеве утром 15 января объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении. Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали о беспилотнике в Вышгородском районе, который движется курсом на Киев. Также воздушная тревога объявлена в Киевской области, части Черниговской области и во Львове. Карта воздушных тревог сейчас выглядит следующим образом