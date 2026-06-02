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В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

22:47 02.06.2026 Вт
2 мин
В больницах находятся десятки раненых, среди них есть дети
aimg Валерий Ульяненко
Фото: работники ГСЧС в Киеве (t.me/dsns_telegram)

В Киеве возросло количество погибших в результате массированного комбинированного удара россиян в ночь на 2 июня.

"Еще один раненый скончался в больнице. 7 погибших в столице в результате массированной атаки 2 июня", - рассказал он.

По словам Кличко, сейчас в Киеве 89 пострадавших от ночной массированной атаки врага на столицу. В стационарах находится 51 раненый, из них двое детей.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия нанесла по Украине масштабный комбинированный удар, применив баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также ударные дроны.

По данным украинской стороны, оккупанты выпустили около 70 ракет и почти 700 беспилотников. Значительную часть воздушных целей силам ПВО удалось уничтожить, однако зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

Уже утром армия РФ атаковала один из ключевых объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала враг применил дроны, после чего нанес ракетный удар.

Из-за атаки баллистикой часть Киева осталась без электроснабжения. В столице также временно изменили маршруты общественного транспорта из-за повреждения контактной сети.

В результате обстрелов были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что этой ночью российские оккупанты могут нанести новый массированный удар по Украине.

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