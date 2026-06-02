В Киеве возросло количество погибших в результате атаки РФ

"Еще один раненый скончался в больнице. 7 погибших в столице в результате массированной атаки 2 июня", - рассказал он.

По словам Кличко, сейчас в Киеве 89 пострадавших от ночной массированной атаки врага на столицу. В стационарах находится 51 раненый, из них двое детей.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия нанесла по Украине масштабный комбинированный удар, применив баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также ударные дроны.

По данным украинской стороны, оккупанты выпустили около 70 ракет и почти 700 беспилотников. Значительную часть воздушных целей силам ПВО удалось уничтожить, однако зафиксировано попадание десятков баллистических ракет.

Уже утром армия РФ атаковала один из ключевых объектов "Нафтогаза" на Харьковщине. Сначала враг применил дроны, после чего нанес ракетный удар.