В Киеве возросло количество пострадавших от дроновой атаки

В Киеве количество пострадавших в результате ночной дроновой атаки возросло до девяти человек. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
По словам Ткаченко, продолжает поступать информация о новых обращениях за медицинской помощью в результате атаки на Киев этой ночью.
"По состоянию на 11:00 из-за атаки россиян пострадали 9 человек", - рассказал он.
Напомним, этой ночью Киев подвергся очередной воздушной атаке. В результате вражеского обстрела сначала сообщалось о четырех пострадавших, однако впоследствии количество травмированных возросло до семи.
По словам городского головы, пятерых пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения, еще двое получили необходимую помощь амбулаторно.
Кроме этого, зафиксировано повреждение зданий и инфраструктуры в трех районах столицы.
Больше всего разрушений зафиксировано в Подольском районе. В частности, повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, музей, деловые кварталы.
В Деснянском районе российский беспилотник попал в 24-этажный жилой дом, однако не сдетонировал. Также по другому адресу - в Оболонском районе - в недострой.
Взрывотехники полиции Киева изъяли 2 неразорвавшихся дрона из квартиры и балкона, которые влетели в многоквартирные дома. Полицейские безопасно изъяли их и вывезли на полигон чтобы обезвредить. В сети также показали, как выглядят дроны.
Также сообщалось, что под вражеский удар попала синагога на Подоле.