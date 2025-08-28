В Киеве после обстрела перекрыли центр, Подол, Дарницу: куда лучше не ехать
Из-за атаки 28 августа в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Из-за атак по Киеву в ночь на 28 августа ряд улиц временно перекрыт для движения транспорта.
В частности, ограничения касаются:
- Харьковского шоссе - от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука;
- Улицы Бориспольской - от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской;
- Улицы Жилянской - от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича;
- Улицы Глубочицкий проезд - от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой.
Киевская власть призывает водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и придерживаться сигналов дорожных служб.
Ситуация по движению транспорта может меняться в течение дня.
Атака на Киев
Сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.
По оперативной информации, по меньшей мере четверо киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-тилетняя девушка.
Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.