В Киеве после обстрела перекрыли центр, Подол, Дарницу: куда лучше не ехать

Из-за атаки 28 августа в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Водителей призывают учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Из-за атак по Киеву в ночь на 28 августа ряд улиц временно перекрыт для движения транспорта. В частности, ограничения касаются: Харьковского шоссе - от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука;

Улицы Бориспольской - от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской;

Улицы Жилянской - от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича;

Улицы Глубочицкий проезд - от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой. Киевская власть призывает водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и придерживаться сигналов дорожных служб. Ситуация по движению транспорта может меняться в течение дня.