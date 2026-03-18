В Киеве снова ввели графики отключений света

10:40 18.03.2026 Ср
2 мин
Где можно посмотреть графики?
aimg Татьяна Степанова
В Киеве снова ввели графики отключений света Фото: Киев возвращается к временным графикам отключения света (Getty Images)

В Киеве в среду, 18 марта, ввели временные графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Читайте также: Как укрепить энергосистему Украины к следующей зиме: в ДТЭК назвали ключевое решение

"Киев: по команде "Укрэнерго" применяются графики отключений", - говорится в сообщении.

В ДТЭК напомнили, что временные графики отключений можно посмотреть в приложении "Киев Цифровой", на сайте компании или в чат-боте.

Стоит отметили, что в последние дни графики отключений света в Киеве и других регионах Украины не применяли.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, эта зима стала самой тяжелой для украинцев во время войны. Российские оккупанты совершили большое количество терактов против энергосистемы Украины, применив большое количество ракет и дронов.

Известно, что российские атаки повредили все электростанции Украины. Но энергосистема продолжает работать благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов и поддержке партнеров в сфере ПВО. Повреждения восстанавливаются, хотя это займет много времени.

Эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы возможна уже в апреле, когда повышение температуры и завершение отопительного сезона уменьшат нагрузку на сети.

