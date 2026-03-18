У Києві знову ввели графіки відключень світла

10:40 18.03.2026 Ср
Де можна подивитися графіки?
aimg Тетяна Степанова
У Києві знову ввели графіки відключень світла Фото: Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла (Getty Images)

У Києві у середу, 18 березня, ввели тимчасові графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Київ: за командою "Укренерго" застосовуються графіки відключень", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК нагадали, що тимчасові графіки відключень можна подивитися у застосунку "Київ Цифровий", на сайті компанії або в чат-боті.

Варто зазначили, що останніми днями графіки відключень світла у Києві та іншиз регіонах України не застосовували.

Також в "Укренерго" повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми України, застосувавши велику кількість ракет і дронів.

Відомо, що російські атаки пошкодили всі електростанції України. Але енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО. Пошкодження відновлюються, хоча це займе багато часу.

Експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.

Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
