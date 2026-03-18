У Києві знову ввели графіки відключень світла
У Києві у середу, 18 березня, ввели тимчасові графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Київ: за командою "Укренерго" застосовуються графіки відключень", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК нагадали, що тимчасові графіки відключень можна подивитися у застосунку "Київ Цифровий", на сайті компанії або в чат-боті.
Варто зазначили, що останніми днями графіки відключень світла у Києві та іншиз регіонах України не застосовували.
Також в "Укренерго" повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Ситуація в енергосистемі України
Нагадаємо, ця зима стала найважчою для українців під час війни. Російські окупанти вчинили велику кількість терактів проти енергосистеми України, застосувавши велику кількість ракет і дронів.
Відомо, що російські атаки пошкодили всі електростанції України. Але енергосистема продовжує працювати завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об’єктів і підтримці партнерів у сфері ППО. Пошкодження відновлюються, хоча це займе багато часу.
Експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні, коли підвищення температури та завершення опалювального сезону зменшать навантаження на мережі.