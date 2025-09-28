В Киеве снова воздушная тревога

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве в воскресенье, 28 сентября. На столицу летят вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Ранее воздушную тревогу также объявили в Вышгородском, Броварском, Бориспольском, Обуховском и Белоцерковском районах Киевской области.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 13:56. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе дронов для Киевской области.

Обстрел Киева

В ночь на 28 сентября россияне нанесли массированный удар по Киеву. В шести районах города зафиксированы повреждения. Больше всего пострадал Соломенский район. Там было попадание в пятиэтажку, в результате чего погибла 12-летняя девочка.

Как выглядит дом после вражеского "прилета" - в репортаже РБК-Украина.

Также в Соломенском районе было попадание в здание Института кардиологии. Погибли два человека - пациент и медсестра. Известно о еще одной жертве в Киеве на другие локации.

Больше о последствиях массированного обстрела Киева - в нашем материале.

В целом по Украине пострадали по меньшей мере 70 человек, среди них есть дети.