У Києві знову повітряна тривога

Повітряна тривога знову оголошена в Києві у неділю, 28 вересню. На столицю летять ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Карта повітряних тривог станом на 14:00 Оновлено о 14:22. У Києві відбій повітряної тривоги.

Раніше повітряну тривогу також оголосили у Вишгородському, Броварському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському районах Київської області.

"Бровари - ударний БпЛА у напрямку міста", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 13:56. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу дронів для Київської області.

Обстріл Києва

В ніч на 28 вересня росіяни завдали масованого удару по Києву. У шести районах міста зафіксовані пошкодження. Найбільше постраждав Солом'янський район. Там було влучання у п'ятиповерхівку, внаслідок чого загинула 12-річна дівчинка.

Як виглядає будинок після ворожого "прильоту" - у репортажі РБК-Україна.

Також у Солом'янському районі було влучання у будівлю Інституту кардіології. Загинули двоє осіб - пацієнт та медсестра. Відомо про ще одну жертву у Києві на інші локації.

Більше про наслідки масованого обстрілу Києва - у нашому матеріалі.

Загалом по Україні постраждали щонайменше 70 людей, серед них є діти.