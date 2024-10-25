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В Киеве снова объявили тревогу из-за воздушной атаки

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников противника. Это произошло уже во второй раз за эту ночь, 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Сигнал об угрозе воздушной атаки раздался в столице около 03:10.

Жителей Киева призвали немедленно перейти в безопасные места и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ночная "Шахедная" атака

Напомним, вчера вечером, 24 октября, в Воздушных силах зафиксировали запуск российскими оккупантами группы ударных беспилотников в сторону Украины. Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Отметим, сигнал об угрозе воздушных атак звучал также в столице. Это произошло почти в полночь. Также мы сообщали, что в Киеве были слышны взрывы на фоне атаки с применением БПЛА.

Отбой тревоги в столице был объявлен в 01:26.

Кроме того, сообщалось также о работе ПВО в Киевской области, в небе над которой были зафиксированы ударные беспилотники противника.

А позже стало известно об отражении дроновой атаки во Львовской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов