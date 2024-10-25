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В Киеве звучали взрывы на фоне дроновой атаки

Киев, Пятница 25 октября 2024 01:26
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В Киеве звучали взрывы на фоне дроновой атаки Фото: в Киеве раздаются взрывы во время атаки вражеских БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов во время тревоги из-за атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Мониторинговые паблики сообщали о движении 1 беспилотника через Лесной массив в направлении Дарницы, а также об 1 дроне в районе Позняков.

Также один БпЛА двигался мимо Позняков и Осокорков курсом на Украинку.

В 1:26 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.

Атака российских дронов

Вечером в четверг, 24 октября, армия РФ запустила в направлении Украины ударные БпЛА. Во многих областях объявили воздушную тревогу.

Позже тревогу из-за приближения "Шахедов" объявили в Киеве.

В Киевской области обнаружены вражеские беспилотники, по ним работает ПВО.

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