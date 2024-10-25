В Киеве звучали взрывы на фоне дроновой атаки

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов во время тревоги из-за атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Мониторинговые паблики сообщали о движении 1 беспилотника через Лесной массив в направлении Дарницы, а также об 1 дроне в районе Позняков.

Также один БпЛА двигался мимо Позняков и Осокорков курсом на Украинку.

В 1:26 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.