В Киеве звучали взрывы на фоне дроновой атаки
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов во время тревоги из-за атаки ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Мониторинговые паблики сообщали о движении 1 беспилотника через Лесной массив в направлении Дарницы, а также об 1 дроне в районе Позняков.
Также один БпЛА двигался мимо Позняков и Осокорков курсом на Украинку.
В 1:26 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги. Все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.
Атака российских дронов
Вечером в четверг, 24 октября, армия РФ запустила в направлении Украины ударные БпЛА. Во многих областях объявили воздушную тревогу.
Позже тревогу из-за приближения "Шахедов" объявили в Киеве.
В Киевской области обнаружены вражеские беспилотники, по ним работает ПВО.
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